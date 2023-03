Giulio Tremonti, la profezia sulle banche: "Dobbiamo aspettarci altre crisi"

23 marzo 2023 a

"Dobbiamo aspettarci altre crisi". L'ex ministro dell'Economia e presidente di Aspen Institute Italia, Giulio Tremonti non ha dubbi: in collegamento con la trasmissione di Rete 4 Stasera Italia, giovedì 23 marzo, fa il punto sulla crisi bancaria dopo il caso Credit Suisse. "Quando la crisi finanziaria, che è la crisi della globalizzazione, comincia nel 2008, niente è stato fatto di definitivo molto ma molto è stato fatto di provvisorio. La scelta finale è stata poi quella di inventare denaro dal nulla su una massa sconfinata di denaro - creato dal nulla - senza fondamento. Poi c'è stata la combinazione di tasse sottozero, inflazione..." Allora la conduttrice di Stasera Italia, Barbara Palombelli, lo blocca ed evidenzia: "Siccome ne avevamo già parlato l'ultima volta che era stato qui mi sembrava come se in qualche modo lei avesse già anticipato: che tutta questa massa di carta doveva in qualche modo crollare".