Controcorrente, Mastella avverte Schlein: "Ha già sbagliato a Milano"

19 marzo 2023 a

a

a

La legge sulle coppie omogenitoriali? È il Parlamento che deve schierarsi e non il governo. Tuona il sindaco di Benevento Clemente Mastella, in collegamento con Veronica Gentili a "Controcorrente" su Rete 4: la piazza di Milano ha chiesto il riconoscimento di diritti "negati e cancellati": la trascrizione all'anagrafe degli atti di nascita dei figli delle coppie gay e tra i partecipanti anche la neosegretaria del Pd Elly Schlein e il sindaco Beppe Sala. "Credo che - nell'orbita della comunità - il Parlamento deve trovare la soluzione. Non va scomodata la Meloni, dunque il governo, per questo", ha dichiarato il primo cittadino.

Cgil e Meloni, la lezione di De Bortoli a Landini: in studio cala il gelo

Ma in Parlamento, ha assicurato la segrataria dem, Elly Schlein, sfilando in piazza, "è già pronta una legge". Per Mastella però la partecipazione della neo segretaria alla manifestazione arcobaleno sarebbe stata sbagliata: "Secondo me è sbagliatissimo che la Schlein scenda in campo per ogni cosa di questo tipo - ha sottolineato - non può diventare un movimento di natura politica".

Pascale-Ricca, lo scontro degenera: "Spot col calippo". E lei gli chiude la bocca

Perché? Si rischierebbe il risultato opposto su una misura che, poteva passare, e invece si trasforma in una battaglia ideologica complicata da vincere. Il nodo dei diritti per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali compatta, in piazza a Milano, le opposizioni al Governo di centrodestra. Penne in pugno, le famiglie arcobaleno hanno chiesto di tornare a firmare gli atti di trascrizione all'anagrafe: "La proposta di legge - ha spiegato Schlein - è stata presentata, spingeremo perché sia presto calendarizzata".