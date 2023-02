Otto e mezzo, Travaglio stupisce Gruber: cosa succederà tra Pd e M5S con Schlein

28 febbraio 2023 a

"Conte e Schlein avranno meno difficoltà a trovarsi". Parola di Marco Travaglio che, in collegamento con "Otto e mezzo" spiega i motivi per cui ha vinto Elly e non Bonaccini: "Io ho capito una cosa, quando l'establishment impone una candidatura gli elettori fanno l'opposto". Secondo il direttore del Fatto dietro alla vittoria della prima segretaria donna ci sarebbe una precisa volontà degli elettori Pd di ribaltare il Pd. "In questa fase gli elettori vogliono qualcosa di nuovo e votano ciò che si allontana di più dal palazzo e dal potere costituito. Bonaccini rappresentava troppo il vecchio Pd, la Schlein è nuova e dunque è stata fatta una scelta precisa".

Ma l'asse Pd-M5S con Schlein e Conte si farà? È la domanda della conduttrice Lilli Gruber subito dopo l'intervento di Italo Bocchino: "Io credo che Conte e la Schlein non faranno fatica a trovarsi". Per il direttore insomma, la nuova alleanza dopo l'esperimento (finito male) dei rossogialli al governo, sarebbe cosa buona giusta.