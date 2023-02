Otto e mezzo, Italo Bocchino: "Schlein mai lavorato". Gruber resta di sasso

28 febbraio 2023 a

a

a

Elly Schlein? Non ha mai lavorato per Italo Bocchino che, ospite nello studio di Otto e Mezzo fa a pezzi la neo segretaria del Pd eletta a sorpresa (il favoritissimo era Stefano Bonaccini). La conduttrice di La7 Lilli Gruber parla di primarie appena concluse e domanda al direttore del Secolo d'Italia che leadership sarà quella della neo segretaria.

Bocchino spiega il nuovo corso del Pd secondo il suo punto di vista: "L'elezione di Elly Schlein è una buona notizia per tre motivi. Il primo perché è una donna e la sinistra come la destra ha scelto solo adesso di darsi come leader una donna. Il secondo motivo è che è giovane e dunque va a svecchiare un po' la politica a sinistra e l'apparato del Pd. Il terzo motivo è che farà del bene al centrodestra".

E sul terzo Bocchino sgancia la bomba: "Schlein ha detto che si occuperà dei poveri, delle scuole e del lavoro. Dei poveri non credo possa occuparsi perché non li ha mai incontrati, a differenza di Giorgia Meloni. Scuola? Nemmeno. Ha frequentato istituti privati e costosi da altre parti e non conosce la scuola pubblica italiana. Il lavoro poi è un altro punto dolente perché non ha mai lavorato a differenza di Giorgia Meloni" rimarca il giornalista. "Ma in che senso non ha mai lavorato?" lo interrompe Gruber. "Come Giorgia Meloni" chiede retorica la conduttrice. "Meloni ha fatto la giornalista, la babysitter, la barista... Ma adesso il problema è dove porterà Schlein il Pd verso una sinistra radicale più vicino ad un abbraccio con i Cinquestelle".