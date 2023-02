L'Aria Che Tira, Caprarica sbotta Baldino: "So qual è la sua tattica". Grillina travolta

Giada Oricchio 24 febbraio 2023 a

Antonio Caprarica silenzia Baldino: “So qual è la sua tattica”. Il battibecco è andato in onda a “L’Aria che Tira”, il talk mattutino di LA7. Nel corso della diretta di venerdì 24 febbraio, un anno esatto dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, gli ospiti della conduttrice Myrta Merlino sono apparsi agitati e hanno litigato l’uno con l’altro sul grande quesito: “Come si ferma Putin se non si inviano armi a Kiev per difendersi?”.

Vittoria Baldino, esponente del M5s, ha sostenuto: “Si illude chi pensa che il conflitto sia tra Kiev e Mosca, è una guerra tra Nato e Russia. Adesso sta entrando anche la Cina. E c’è l’altro fronte aperto con gli USA su Taiwan. Dopo 12 mesi, per noi è chiaro: la strategia occidentale ha fallito, nessuno parla di pace, manca il ruolo dell’Europa”.

In collegamento, Antonio Caprarica, storico inviato Rai nel Regno Unito, si è detto d’accordo con la deputata sul fatto che non sia più e non solo una guerra tra Ucraina e Russia, ma ha messo i puntini sulle i: “Non l’abbiamo dichiarata noi, ce l’ha dichiarata Putin. E lo ha rifatto l’altro giorno dicendo ‘o noi o loro’, tirando in ballo i valori religiosi ideologici e definendoci Satana”.

Baldino ha sussurrato: “Proprio per questo…”, “Proprio per questo niente! Mi lasci finire di parlare! - ha tuonato Caprarica -. Dobbiamo fare valutazioni più veritiere di quello che accade. E’ ora di smetterla. Leggete l’articolo dello scrittore americano Jonathan Littel: non è vero che non c’è uno sconfitto già certo. Sono Putin e la Russia”, “Beh, questa è la sua visione…” lo ha interrotto Baldino tentando di rubargli la parola. Il giornalista ha lustrato il suo carattere fumantino: “Ma mi faccia finire… e allora parli lei… guardi Baldino so che lei ha questa tecnica di discussione per impedire agli altri di parlare, se vuole fare così stamattina, io mi alzo e me ne vado! Così non è possibile”. Myrta Merlino è corsa ai ripari e ha sedato gli animi: “Caro Antonio, non ti permetterei io di andare via, stai tranquillo”.