Tagadà, l'allarme di Paolo Sottocorona: il problema siccità non finirà

In queste ore è sotto i nostri occhi il problema della siccità. Il livello di fiumi e laghi è ben al di sotto delle medie e dei trascorsi storici. E soprattutto è molto al di sotto dello zero idrometrico. Se n'è parlato nella puntata di "Tagadà" andata in onda il 22 febbraio. Nello studio di Tiziana Panella c'era il metereologo Paolo Sottocorona che ha lanciato l'allarme sulla situazione che l'Italia dovrà probabilmente affrontare nel corso della prossima estate.

"Per tornare a una situazione di normalità mancherebbero circa 50 giorni di pioggia - ha detto Sottocorona - E ho molti dubbi che la situazione si possa risolvere prima dell'inizio della prossima estate. Poi manca anche la neve sulle montagne e il Po è attualmente 3 metri sotto lo zero idrometrico. Sicuramente nei prossimi giorni un po' di pioggia arriverà ma che si riprenda tutto la vedo molto difficile. Per la prossima estate prevedo una situazione molto critica dal punto di vista dell'acqua. Il problema è grave. Non ho mai visto livelli così bassi. L'Italia, infatti, si trova in una fascia un po' critica perché andiamo verso temperature più alte e meno piogge. Insomma nei prossimi 30 anni la situazione peggiorerà ulteriormente".