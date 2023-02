Delmastro indagato, cosa sa Sorgi: "Un segnale a Fratelli d'Italia"

17 febbraio 2023 a

a

a

Un segnale. L'indagine sul sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro da parte della Procura di Roma, interrogato oggi a Piazzale Clodio, non sarebbe un caso: a sostenerlo è Marcello Sorgi che in un editoriale su La Stampa evidenzia: "La magistratura in un certo senso non poteva fare altro, dopo l’esposto del verde Bonelli tendente a far incriminare il sottosegretario. Ma sulla conclusione dell’inchiesta, che dovrebbe risolversi in una formalità, erano in molti a scommettere ieri sera alla Camera".

L'esponente di Fratelli d'Italia interrogato oggi ha ribadito la sua convinzione di aver agito nella piena legalità. "L’iniziativa della Procura - secondo il giornalista - segna un passaggio delicato, perché Delmastro è il primo membro del governo indagato e perché si tratta del primo esponente di Fratelli d’Italia, il partito più vicino alla magistratura". Sorgi tra l'altro evidenzia come "l’inchiesta su Delmastro cade nel momento delicato in cui il governo, e soprattutto il ministro Nordio, stanno definendo i confini della riforma della giustizia".

Avvio delle indagini e riforma della giustizia, insomma una coincidenza che non può non essere notata. Al centro dell'inchiesta la presunta violazione di un "segreto amministrativo" degli atti in questione, secondo il quale alcuni atti amministrativi, a maggior ragione quelli legati al Dap e 41 bis, anche quando non secretati, non sarebbero divulgabili.

La prossima settimana, verrà depositata una memoria difensiva, mentre a Clodio proseguono le verifiche nell'ambito dell'inchiesta nata a seguito della diffusione di conversazioni tra Alfredo Cospito e agli altri detenuti al 41 bis. Delmastro è indagato per aver messo a conoscenza di quei dialoghi il compagno di partito e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, che in aula alla Camera ha attaccato alcuni esponenti del Pd, facendo riferimento a quei colloqui. Il fascicolo della procura di Roma è stato aperto a seguito di un esposto del deputato Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra.