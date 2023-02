Superbonus, Cacciari sbotta: "Basta robe a capocchia". Gruber muta

16 febbraio 2023 a

a

a

"Provvedimento sballatissimo come tutti i bonus! Basta robe a capocchia". Massimo Cacciari in collegamento con "Otto e Mezzo", giovedì 17 febbraio, sul caso Superbonus perde le staffe gelando la conduttrice Lilli Gruber. La giornalista di La7 solleva la questione dopo la decisione del governo di cancellare la cessione del credito e lo sconto in fattura. "Si doveva rivedere! Ha fatto aumentare tutti i costi dell'edilizia!" tuona il prof.

"Una misura confusa che andava rivista" concorda Mariolina Sattanino, ospite invece nello studio di Gruber. La battaglia grillina poi combattuta dal Pd "piena di aspetti iniqui che ha permesso ai ricchi di rifarsi la villa" denuncia la giornalista mentre la conduttrice sgrana gli occhi. Il governo guidato da Giorgia Meloni nel corso del Consiglio dei ministri di oggi ha deciso di fermare il Superbonus 110%

"Ha provocato aumento dei costi di tutte le materie dell'edilizia, ha favorito l'inflazione. Ma scherziamo? Mantenerlo così com'era? Vogliamo scherzare? Era sballatissimo come tutte le politiche dei bonus. Bicicletta, motorino... ma scherziamo!?", ribadisce spazientito il filosofo. "Vediamo quali sono le categorie di italiani che soffrono, cerchiamo di riunirle in modo adeguato e puntiamo lì le poche risorse che abbiamo, sostenere chi ha davvero bisogno e non soldi a pioggia sulla casa". Poi l'affondo sul Pd: "Mi dica come vuole rivedere il Superbonus, non se la prenda con chi bene o male dice che non lo vogliamo più".