Otto e mezzo, Corrias umilia il Pd: "Quando torna da Marte". Sinistra evaporata

Giada Oricchio 15 febbraio 2023

Partito Democratico se ci sei, batti un colpo. Stefano Bonaccini, segretario in pectore, elogia la premier Giorgia Meloni e scatena una rivolta interna capitanata dall’ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e da Elly Schlein. Alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio ha perso, ma ha tenuto botta. Insomma, litiga tra sé e sé e sopravvive. Increduli davanti a questa evanescenza cronica non sono solo gli elettori dem, ma anche i commentatori politici.

Durante il talk politico di La7 “Otto e Mezzo”, mercoledì 15 febbraio, Lilli Gruber i suoi ospiti hanno analizzato l’assoluzione dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel processo Ruby ter sottolineando che a Giorgia Meloni - donna dalla condotta consona al suo ruolo istituzionale - non sarebbe perdonato nemmeno un millesimo di quanto perdonato al Cavaliere. Poi si è toccato il tema della sconfitta della sinistra alle elezioni regionali.

La filosofa Rosi Braidotti ha sostenuto: “La cultura di destra è minoritaria nel nostro Paese, FdI ha vinto perché il 60% delle persone non sono andate a votare”, ma la firma de “Il Fatto Quotidiano” Pino Corrias l’ha contraddetta: “Quando mai! La cultura di destra è maggioritaria specialmente quando il Pd evapora come in questo momento. Quando tornerà da Marte alla fine del Congresso forse ne potremo riparlare”. A.A.A. cercasi Pd disperatamente.