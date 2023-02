Regionali, Licia Ronzulli gela Mentana: "Superficiale". La reazione del direttore

Giada Oricchio 13 febbraio 2023 a

Licia Ronzulli show a “Maratona Mentana”. La capogruppo dei senatori di Forza Italia è scatenata dopo il trionfo del centrodestra alle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio (a metà sezioni scrutinate, Attilio Fontana confermato presidente con il 56,26% dei voti, Francesco Rocca governatore con il 50,69%).

Il direttore del TG La7, Enrico Mentana, le ha chiesto un’opinione sulle dichiarazioni di Silvio Berlusconi contro la premier Giorgia Meloni sugli aiuti all’Ucraina, a urne aperte. Ronzulli si è lanciata in una spiegazione articolata culminata in un “ha solo chiesto la pace interpretando il sentimento degli italiani”. “Ha detto: fossi nella premier non andrei da Zelensky” ha rintuzzato serio Mentana prima di aggiungere: “Ma capisco che per lei è una questione di fedeltà politica”.

Una bordata che l’esponente di Forza Italia ha respinto al mittente: “No, non è una questione di fedeltà politica. Direttore, la sua sintesi è superficiale e non corrisponde alla realtà. La storia della politica estera di Berlusconi parla da sola, se chiedere la pace, è qualcosa di negativo… Ricordiamoci che il presidente è quello di Pratica di Mare…”. Mentana ha controreplicato: “Beh, attenzione, se si richiama Pratica di Mare oggi, ci si rifà a Putin, non a Bush che non c’è più… Dai, ci siamo capiti…”.

Scintille e sorrisi di circostanza anche quando l’ex direttore del “Corriere della Sera”, Paolo Mieli, ha domandato a Ronzulli: “Per Forza Italia è giusto o no inviare armi a Kiev? Mi risponda con un sì o con un no” e la parlamentare non ha avuto la minima esitazione: “Le rispondo con il mio voto: sì come tutta Forza Italia. Abbiamo votato il sesto pacchetto e probabilmente ne arriverà un settimo, a cui diremo sì. Questo è quello che conta”.

Chiarissima pure quando ha "schiaffeggiato" il Terzo Polo e i fuoriusciti di Forza Italia che hanno sostenuto la candidatura flop di Letizia Moratti in Lombardia. Licia Ronzulli è stata incontenibile: “Diamo una notizia a Calenda, Renzi e compagnia cantante: il centro esiste già e si chiama Forza Italia. Fine, stop, game over!”, “So dove vuole andare a parare con ‘compagnia cantante’… abbiamo capito…” ha risposto ridacchiando il capo del TG La7. Ma la senatrice era uno tsunami: “La compagnia cantante sono quelli che hanno abbandonato Forza Italia (Gelmini e Carfagna su tutti, nda)… sono carica direttore, mi inviti più spesso, le darò belle soddisfazioni”.

Mentana travolto (e divertito) dalla foga di Ronzulli ha chiosato: “Comunque, ci voleva coraggio, era difficile venire qui questa sera e rispondere su Berlusconi. Arrivederci. Fantoni (l’inviata, nda) controlla che vada via… Abbiamo finito in gloria!”.