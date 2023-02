Macron contro Giorgia Meloni, cosa sa Vespa: "Un fastidio enorme"

11 febbraio 2023 a

Un editoriale per svelare la verità sulla polemica Macron-Meloni. "Un fastidio enorme" quello alla base del comportamento di Emmanuel Macron secondo Bruno Vespa che, sul Quotidiano nazionale, dà la sua lettura sul caso diplomatico esploso tra Italia e Francia prima del vertice europeo a Bruxelles. Per il conduttore di Porta a Porta non c'entra nulla l'esclusione del premier Meloni dalla cena tra il presidente francese, quello ucraino Volodymyr Zelensky e il cancelliere tedesco Olaf Scholz: la verità sarebbe invece l'enorme difficoltà in cui si troverebbe il capo dell'Eliseo.

Da un parte "Macron ingelosito dalla strepitosa visita del presidente ucraino a Londra" scrive Vespa che evidenzia anche una seconda motivazione: "stare attento alla Le Pen" nella Francia scossa dalle manifestazioni per la riforma delle pensioni. "Le Pen sta cavalcando la collera sociale. Anche se Meloni è ormai lontanissima da Le Pen - spiega il giornalista - l’idea che per la prima volta una donna di destra guidi l’Italia e venga definita il leader più popolare in Europa gli dà un fastidio enorme". Soprattutto visto il successo della leader italiana in tutta Europa, consacrata persino dal Times nell'ultima copertina. Le elezioni Europee 2024 si avvicinano: "Misureranno in ogni Paese la forza dei singoli partiti e saranno determinanti per stabilire chi comanderà in Europa" scrive Vespa.