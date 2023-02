Coffee Break, “presenza più politica”. Fusani, cosa sa su Mattarella a Sanremo2023

08 febbraio 2023 a

Claudia Fusani, giornalista de Il Riformista, appare nella puntata del 8 febbraio di Coffee Break, il programma televisivo mattutino di La7 condotto da Andrea Pancani, e dà la propria lettura sul vero significato della presenza di Sergio Mattarella nella serata inaugurale dell’edizione del 2023 del Festival di Sanremo: “La presenza più politica di questo presidente della Repubblica, secondo me c’è un motivo. Con tutte queste intenzioni più volte ripetute di riforma presidenziale insomma… È stata una presenza molto bella, molto in stile, secondo lo stile dell’uomo, ma molto politica. Della serie ‘attenzione’. Tutto questo combinato col discorso di Roberto Benigni sulla Costituzione, cioè la Costituzione è importante, delicata, trattiamola con cura. Ricordiamoci cosa disse Silvio Berlusconi in campagna elettorale, “Noi faremo la riforma costituzionale e Mattarella dovrà lasciare il Quirinale”. Si corresse, ma il concetto era chiaro”.