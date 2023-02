L'Aria che Tira, rissa senza precedenti Borrelli-Cazzola: “Ingrassi in tv”, “Vai a dare via il c…”

07 febbraio 2023 a

Uno scontro senza precedenti nella puntata del 7 febbraio de L’Aria che Tira, il programma mattutino di La7 condotto da Myrta Merlino. Autori della rissa sono Francesco Emilio Borrelli, deputato di AVS, e Giuliano Cazzola, ex sindacalista, con un furibondo litigio a distanza: “Se lei è rimasto alla fine del 1800… Possiamo andare indietro fino agli egiziani, per fare le Piramidi usavano le fruste sui lavoratori. Forse lei si immagina che questa debba essere l’attività che devono svolgere i nostri lavoratori. Lei - dice il deputato della sinistra - ha avuto la fortuna per merito di avere una buona vita e una buona pensione, noi dobbiamo pensare alle nuove generazioni e a chi si va a fare un cuore così per quattro spicci”. “C’è un giudice a Napoli? Se uno ha i diritti si faccia difendere” ribatte Cazzola.

Ed è qui che i toni diventano incontenibili per Merlino, che non può fare altro che disperarsi. Borrelli perde il freno nei confronti dell’interlocutore: “Certo che ci sono. Ma la gente come lei si ingrassa in televisione, ma poi sui territori non ci siete”, Cazzola perde la lucidità dopo la frase: “Ma vada via a dare il c**o! Ingrasso in televisione, ma vada a dare via il c**o, io non mi faccio insultare”. “È la solita reazione aberrante di una certa mentalità post-borghese” replica ancora Borrelli. Merlino non sa cosa dire e resta senza parole, provando a calmare i due contendenti. “No vi prego! Non se ne vada Cazzola la prego, si segga, adesso parliamo, non vi arrabbiate”. La giornalista è costretta a mandare la pubblicità per far rientrare la situazione.