Pure Cospito si scaglia contro la sinistra: “Mi hanno trasformato in una macchietta”

Alfredo Cospito è stanco di chi strumentalizza il suo pensiero, con degli strali lanciati in particolare nei confronti dei politici di sinistra. “Gli uomini della sinistra stanno strumentalizzando la mia protesta, trasformandola in una macchietta…” il pensiero dell’anarchico, sottoposto al 41 bis e attualmente allo sciopero della fame contro il carcere duro. A scrivere del detenuto è Mauro D’Amico, che il 30 gennaio, in quanto capo del Gruppo operativo mobile (Gom), ha redatto una relazione su Cospito e sulle sue mosse.

Le parole di D’Amico sull’anarchico sono riferite da Repubblica: “Nel corso della permanenza presso la casa circondariale di Sassari Cospito ha tenuto una condotta aderente alle norme penitenziarie, non si registrano infrazioni disciplinari a suo carico. È inserito nel gruppo di socialità denominato 3A, insieme ai detenuti Pino Cammarata (mafia), Pietro Rampulla (mafia), Vincenzo Tolomelli (camorra). Dal 20 ottobre ha intrapreso uno sciopero della fame e della terapia che il detenuto ha definito ‘un digiuno ad oltranza per l'abolizione delle limitazioni previste sia dall'articolo 41 bis sia dall'ergastolo ostativo’. Diversi detenuti al 41 bis dell'area campana - sottolinea il generale - hanno manifestato la volontà di sostenere Cospito nella sua battaglia, comprendendo astutamente che questa potrebbe rappresentare un'occasione per minare il regime differenziato”.

“Con il giusto megafono mediatico la sua vicenda ha generato una mobilitazione che appare in continua crescita. Lo stesso detenuto se ne è reso conto, durante una visita medica ha affermato che la sua protesta sta venendo strumentalizzata ed è stata trasformata in una 'macchietta' dagli 'uomini della sinistra' che non conoscono la realtà del carcere che starebbero strumentalizzando la sua figura. Nel colloquio tenutosi il 16 gennaio 2023 il detenuto ha definito il suo sciopero della fame 'il più falso della storia' e ha precisato di assumere una grande quantità di integratori e di stare fisicamente molto meglio, tanto da aver notato un grande miglioramento dell'asma cronica che lo affigge. L’anarchico è carismatico, astuto e opportunista” il resto della relazione del generale D’Amico (andato in pensione), che traccia un quadro ben definito di Cospito.