L'Aria che Tira, “parliamo di prostitute?”. Battuta di De Masi, finisce in rissa con Cazzola

Si discute di condizioni di lavoro e di sindacati nel corso della puntata del 2 febbraio de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. A parlare e a scontrarsi sono Giuliano Cazzola e Domenico De Masi. Il primo a parlare è l’economista ed ex sindacalista: “I sindacati non sono d’accordo ad entrare nei consigli d’amministrazione. Io ho fatto 30 anni il sindacalista, penso di poter parlare con più autorevolezza di lei De Masi”. “Per parlare di prostitute bisogna fare la prostituta? Una cosa da pazzi” interviene a gamba tesa il sociologo dopo essere stato chiamato in causa.

Cazzola si imbufalisce per quanto detto: “Lasci stare, sia serio! Alla sua età sia serio, lei ha un’età che è circa la mia, cerchiamo di essere seri. Deve fare le battute por*o in televisione? Mi lasci parlare, parlo io De Masi, stia zitto per favore. Le crisi le ho viste con tutti i governi, in tutti gli anni e in tutti i periodi. Lei non può prendere un’azienda in crisi, a cui io sono solidale, e dire che quella è l’Italia. L’Italia oggi è il Paese che cresce più di tutti in Europa, è un Paese che in due anni ha recuperato due milioni di posti di lavoro. È un Paese dove ci sono più dimissioni che licenziamenti. Siete venuti a dire che con le bollette si moriva, oggi non ne parlate più, perché il problema è migliorato”. Lo studio resta senza parole, qualcuno addirittura ride, con De Masi che chiosa dopo il discorso infervorato di Cazzola: “La mia era una metafora, un esempio. Quindi i lavoratori non si devono preoccupare”.