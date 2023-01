Roberto Burioni travolto sui social, la figuraccia grammaticale è clamorosa

30 gennaio 2023 a

a

a

Scivolone grammaticale per Roberto Burioni. Il virologo come sempre è molto attivo sui social dove anche in questi giorni non esita a ribattere alle critiche dei no vax, finendo in lunghi e movimentati botta e risposta. Ieri per esempio Burioni ha postato un tweet al fulmicotone su Novak Djokovic, il tennista serbo apertamente contrario ai vaccini contro il Covid e che ha vinto recentemente gli Australian Open, lo stesso torneo da cui l'anno scorso era stato escluso proprio per aver rifiutato l'iniezione. "Un cretino novax che vince le Olimpiadi non diventa una persona intelligente, ma un cretino olimpionico", aveva scritto il virologo che aveva provocato numerose e prevedibili reazioni.

Paragone umilia la sinistra: usano il Covid solo come strumento di propaganda

C'è chi ribatte nel merito: "Non capisco come si possa etichettare un individuo unicamente sulla base di una scelta medica, soprattutto considerando che Djokovic non ha mai fatto propaganda novax. Lo dico da vaccinata convinta. Nel 2023 questa isteria dovremmo averla ormai superata". Ma c'è anche chi dà ragione a Burioni, così come chi non si mette ad argomentare nel merito della questione ma attacca il virologo a 360 gradi. Un utente scrive: "Dottor Burioni lei dovrebbe farsi le valigie e fare finta di sparire... si vergogni per quante bugie ha raccontato in TV agli Italiani. Ora si ritiri protetto dai suoi amici potenti. La dovrebbero radiare e forse pure arrestare, ma come fa a guardarsi allo specchio?". Parole alle quali Burioni replica piccato, rilanciando uno screenshot del commento offensivo e buttandola sulle capacità espressive dell'interlocutore, che evidentemente reputa inadeguate: "Il plurale di 'valigia' è 'valige' e non 'valigie'. Ma non ce n'è uno di voi che non sia stato bocciato alle elementari?", twitta il prof che fa una bella lezioncina di grammatica all'utente.

Non capisco come si possa etichettare un individuo unicamente sulla base di una scelta medica, soprattutto considerando che Djokovic non ha mai fatto propaganda novax. Lo dico da vaccinata convinta. Nel 2023 questa isteria dovremmo averla ormai superata. https://t.co/LpALTplZjz — Ale (@AleMxxxxx) January 29, 2023

Peccato che, almeno per quanto riguarda il plurale di valigie, la ragione penda dalla parte dell'utente come ricorda il sito della Treccani: "In base alla regola empirica che si usa per il plurale dei nomi in -cia, -gia, -scia, la grafia corrente del plurale di valigia è valigie. Tuttavia, fino alla metà del secolo scorso ha avuto una certa diffusione anche la grafia valige, usata spesso ancora oggi, soprattutto in testi linguisticamente non molto sorvegliati". E sono in tanti gli utenti di Twitter che ora rilanciano il chiarimento dell'autorevole dizionario sulla bacheca di Burioni, non lesinando commenti al veleno: "Il grande slam delle figure di m...".