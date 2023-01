Melissa Satta e Matteo Berrettini paparazzati, notte bollente a Milano

Alice Antico 25 gennaio 2023 a

Melissa Satta e Mattia Rivetti, fidanzati da quasi due anni, si sono lasciati lo scorso ottobre 2022, lasciando a bocca aperta i loro fan. Ad annunciarlo fu la stessa ex velina mora di “Striscia la Notizia” con una storia Instagram, che non lasciava spazio a fraintendimenti. “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie, Melissa", sono queste le parole usate dalla conduttrice e influencer che, senza lunghi sfoghi e spiegazioni dettagliate, ha rivelato a tutti di essere tornata single.

Melissa, a dir la verità, ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulle sua relazione, in particolare sulla storia con il 34enne Mattia Rivetti. Ad ogni modo, dopo mesi dalla notizia della rottura tra la showgirl e l’imprenditore, é arrivata, negli scorsi giorni, una news che ha letteralmente mandato in tilt il web. Ebbene sì perché è nata, a quanto pare, la coppia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il campione di tennis Matteo Berrettini e l'ex velina Melissa Satta sono stati beccati insieme a Milano: è lo scoop di “Chi” in edicola il 25 gennaio. Berrettini e la Satta sono stati fotografati a notte fonda - intorno alle 4:30 - dopo una cena da Domus e un dopocena all'Armani Privé, mentre salivano sull'auto di Melissa per andare a casa di lei, dove hanno trascorso il resto della nottata. La sera prima la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell'Olimpia. Per i suoi giorni milanesi, Berrettini ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all'abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato dal settimanale, non ci ha trascorso proprio tutte le notti.

Un colpo di scena che nessuno si aspettava, soprattutto perché gli ultimi ‘rumors’ volevano vicino a Berrettini un'altra donna del mondo dello spettacolo. Qualche mese fa, infatti, si parlava di una certa simpatia tra il tennista e Paola Di Benedetto, anche se nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni in merito, tantomeno si sono fatti beccare insieme. Melisa Satta, dal suo canto, sembrava ancora scottata dalla fine della relazione con l'imprenditore Mattia Rivetti. Ma nel suo cuore, adesso, sembra esserci dunque un altro sportivo.