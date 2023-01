L'Aria che Tira, Alessandra Ghisleri rivela il sondaggio su FdI: ecco le nuove cifre

21 gennaio 2023 a

Torna l'entusiamo per Meloni e Fratelli d'Italia. Nelle ultime settimane, lo scontro sulle accise della benzina aveva minato in parte la fiducia degli italiani nei confronti del partito del premier. La cattura di Matteo Messina Denaro, però, ha ridato slancio a FdI anche nei sondaggi. Ne ha parlato Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, nel corso della trasmissione "L'Aria che Tira" andata in onda su La7.

#lariachetira Alessandra Ghisleri: "Per la prima volta, sia il governo sia Giorgia Meloni sia Fratelli d'Italia retrocedevano di qualche punto. Nei sondaggi post cattura di Messina Denaro si vede un certo entusiasmo" https://t.co/zSjjb1TgL9 — La7 (@La7tv) January 20, 2023

"La settimana scorsa, almeno fino a domenica - ha spiegato Ghisleri - l'argomento fondamentale era lo sciopero dei benzinai che ha messo in scacco la maggioranza perché, per la prima volta, sia il governo sia Giorgia Meloni retrocedevano di qualche punto percentuale. Non è stata la fine della luna di miele, però hanno subìto una prima retrocessione. Nei sondaggi post cattura di Messina Denaro, invece, si vede un certo entusiasmo nell'elettorato di Fratelli d'Italia. La fiducia in Giorgia Meloni non è tornata al di sopra del 40% ma sta recuperando quota. Il vero dato, però, è che tra meno di un mese si voterà per le elezioni regionali. E se Meloni riuscirà a vincere con un vantaggio importante e cannibalizzando tutto l'elettorato dei suoi alleati, da parte di Lega e Forza Italia ci sarà la necessità di definire i propri perimetri. In qualche modo si sente già aria di competizione interna. Giorgia Meloni è andata davanti alla stele sulla strada di Capaci ed era lei col suo garantismo e la sua coerenza. A questo punto, dovrà essere coerente anche dopo e trovare un patto con i suoi alleati".