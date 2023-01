In Onda, De Bortoli appoggia Meloni sulle accise. Ma poi le dà una bacchettata

14 gennaio 2023 a

a

a

È stata più una scelta impopolare o più politicamente sbagliata e il primo vero inciampo? La domanda sulle mosse del governo Meloni sulle accise sui carburanti è rivolta da David Parenzo, conduttore di In Onda in compagnia di Concita De Gregorio, a Ferruccio De Bortoli, editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera, che nel corso della puntata del 14 gennaio approfondisce il tema su benzina e diesel: “Dal punto di vista economico è stato corretto non rinnovare gli sconti sulle accise, anche perché è probabile che i costi dell’energia scendano nelle prossime settimane e tra l’altro la legge di bilancio è una legge di bilancio prudente, quindi dal punto di vista economico questa scelta è assolutamente coerente. Dal punto di vista politico - sottolinea De Bortoli - l’errore è stato quello di addossare le colpe ad un’ipotetica speculazione, che in un Paese in cui tante speculazioni ci sono in questo caso non c’è stata, come dimostrano i dati. Sarebbe stato preferibile dire, e avrebbe difeso maggiormente la scelta del governo nella gestione politica di questo caso, ‘abbiamo sbagliato’”.