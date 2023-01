Stasera Italia, “Europa matrigna”. Mazza bastona Bruxelles sulle case “green”

11 gennaio 2023 a

Mauro Mazza, giornalista ed ex direttore di Rai1, appare nel salotto di Stasera Italia, programma televisivo del pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, commenta l’ultima decisione dell’Europa sulle case “green”. A Bruxelles è pronta l’approvazione di una direttiva che stabilisce che gli immobili residenziali dovranno avere il massimo livello di sostenibilità, con un ulteriore passo in avanti dopo la stretta sulle automobili. L'obiettivo è quello di far rientrare un’abitazione nella classe energetica “E” entro il 1 gennaio 2030 mentre dal 2033 sarà obbligatorio arrivare alla classe “D”, con le emissioni da azzerare per il 2050: “Va benissimo cambiare e rinforzare gli infissi, c’è meno freddo d’inverno e meno caldo d’estate. Anche per le caldaie vale la stessa cosa, si può lavorare con gli incentivi per cambiarle e aggiornarle all’ultimo modello. Ma questa Europa, che decide così, è - sottolinea Mazza - sempre più matrigna ed è percepita come matrigna, non come patria più grande della nostra nazione. Questo è un problema di fondo che l’Europa dovrebbe assolutamente porsi. Tra il recente scandalo Qatargate, ancora in sviluppo, e decisioni come queste noi la sentiamo molto lontana”.