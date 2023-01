Papa Ratzinger morto, il gesto di Bergoglio nella vignetta di Vauro

02 gennaio 2023 a

Vauro Senesi punta la matita su Papa Benedetto XVI e Papa Bergoglio. Sul suo account Twitter, il giornalista-fumettista ha ironizzato sulla morte di Ratzinger che 7 anni fa si dimise dal soglio pontificio per paura di non riuscire più a governare la Chiesa a causa del precario stato di salute. Nella vignetta si vede l’attuale pontefice che si tocca le parti basse in segno scaramantico e dice: “È morto il Papa? Non guardate me! E’ l’altro”.

La satira in quanto tale spesso è disturbante, urticante e infatti il post ha spaccato gli utenti social. Ma è risultata sicuramente meno divisiva e offensiva di quella dedicata a Volodymyr Zelensky. Il 23 dicembre, Vauro raffigurò il presidente dell’Ucraina come un cane scodinzolante con i missili Patriot in bocca. Tornava a casa felice, dopo il viaggio negli USA, perché aveva ottenuto dall’amministrazione Biden il sistema difensivo. Il disegno fu considerato dai più una forma di propaganda russa, mentre il professore di Relazioni internazionali e Studi strategici, Vittorio Emanuele Parsi, commentò indignato su Twitter: “Ci vorrebbe più rispetto per chi passerà l’inverno al gelo sotto i missili russi. Anche dai rottami del veterostalinismo”.

G.O.