Controcorrente, Paolo Liguori contro la sinistra: infantile sulla Manovra

Paolo Liguori non perdona la sinistra e attacca il Pd per il comportamento che ha tenuto finora sulla Manovra di bilancio. Dem in shock totale dopo la batosta elettorale dello scorso autunno. E ora non sono più neanche in grado di contrastare in modo maturo la legge Finanziaria. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Controcorrente" in onda mercoledì 28 dicembre su Rete4.

"Su questa manovra c'è stato un modo di muoversi bambinesco da parte dell'opposizione"



A #Controcorrente interviene @paolotgcom pic.twitter.com/XaExPhV4Nz — Controcorrente (@Controcorrentv) December 28, 2022

"Su questa manovra c'è stato un modo bambinesco e infantile di muoversi da parte dell'opposizione che era sotto shock per il risultato delle elezioni che resta il punto fermo e non è ancora stato superato - ha detto Liguori nel corso di "Controcorrente" - Quel risultato elettorale è stato possibile perché gli italiani hanno deciso di andare a votare e lo hanno fatto perché il governo che c'era prima non gli andava bene. Altrimenti avrebbero votato quelli che lo appoggiavano".