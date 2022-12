Omnibus, Gaia Tortora inchioda Conte sul Reddito di cittadinanza: cos'è successo

Giada Oricchio 16 dicembre 2022 a

Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, è in tour (ipse dixit) tra i percettori del reddito di cittadinanza. In campagna elettorale, infatti, aveva promesso che avrebbe fatto le barricate se il governo Meloni avesse modificato in peggio la misura ed è passato dalle parole al popolo. Appare in tutte le trasmissioni di approfondimento politico circondato da uomini e donne costretti a prendere il Rdc per mancanza di lavoro (li presenta come se li conoscesse bene secondo consumata tecnica comunicativa, nda). Anzi, quasi ovunque: c’è una trasmissione che snobba.

All’appello manca “Omnibus” condotto da Gaia Tortora su LA7. A far notare la curiosa circostanza è stata la stessa giornalista durante la puntata di venerdì 16 dicembre. Tortora ha fatto ascoltare le critiche di Conte al governo (“Il RdC serve anche alla coesione sociale, non se ne rendono conto, tolgono ai poveri per dare ai ricchi, si accaniscono con la povera gente”) e al rientro in studio si è levata un sassolino dalle scarpe: “Prima di ricevere miliardi di insulti via social dico subito che da diverse settimane invito qui Giuseppe Conte, l’ultimo tentativo l’ho fatto ieri sera…”.

Invito evidentemente respinto al mittente. Un retroscena insospettabile e dalle motivazioni oscure considerando che in una settimana l’ex premier si è collegato due volte con “L’Aria che Tira” e una con “Tagadà”, talk della medesima emittente tv. Possibile che ci sia qualche frizione con Gaia Tortora? E se sì, perché?