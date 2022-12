Soumahoro, Liliane Murekatete "devastata": la mossa dopo le foto hot

06 dicembre 2022 a

Passa alle vie legali Liliane Murekatete, la compagna del deputato Aboubakar Soumahoro, e non per l'inchiesta della Procura di Latina sulle coop gestite dalla madre. La donna, infatti, si dice "devastata psicologicamente" per la divulgazione del servizio fotografico piuttosto esplicito realizzato una decina di anni fa e spuntato sul sito del fotografo Elio Leonardo Carchidi, colui che ha scattato le immagini.

La compagna di Soumahoro è "devastata psicologicamente" per la circolazione delle foto online e sulla stampa quotidiana, afferma il legale della donna, l'avvocato Lorenzo Borrè intervistato da Mowmag.com. "È stato come se le fosse esplosa una bomba atomica in casa. La signora è devastata psicologicamente. Si è superato ogni limite accettabile e ho ricevuto mandato, in parte già assolto, affinché i responsabili siano chiamati a risponderne nelle competenti sedi giudiziarie. Nessuna esclusa", dichiara il legale.

Il primo a dare risalto alle immagini da molti definite "hot" è stato lunedì 5 dicembre il sito Dagospia. In seguito Mow aveva intervistato Carchidi che aveva precisato di non essere stato lui ad andare a rispolverare le foto, che si trovavano da anni sul suo sito. Borrè oggi fa sapere che non era a conoscenza che quelle foto fossero disponibili sul sito del fotografo fin dal 2012: "Assolutamente no. Né mi risulta che la signora abbia mai dato l’autorizzazione alla divulgazione. E poi a quali fini l’avrebbe data?! Non scherziamo, perché qui la vicenda è grave, gravissima", sottolinea l'avvocato. Borrè inoltre sottolinea che i Soumahoro "sono sconcertati per quello che sta accadendo. Ma sanno che il tempo è galantuomo. Al momento sono incudine, ma ricordiamoci di cosa diceva Leonardo Sciascia sul rapporto incudine/martello", afferma l'avvocato.

Sulla polemica lanciata da Selvaggia Lucarelli, sulla scelta di Borrè, che è stato anche difensore dell’ex Ss Priebke, come legale, l'avvocato commenta: "Fa parte del processo di mostrificazione". "Perché questo accanimento convergente, di destra e di sinistra, contro persone la cui responsabilità è tutta da dimostrare?", conclude.