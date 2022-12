L'Aria che Tira, “grazie a te sono sommerso”. Mannheimer-Merlino, coppia incontenibile

06 dicembre 2022 a

a

a

Renato Mannheimer, sondaggista, è ospite dell’edizione del 6 dicembre de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e si sofferma sulle tematiche di maggior dibattito in Italia, quelle su pos e contante: “Giorgia Meloni deve accontentare anche il suo elettorato di cui fanno parte anche i piccoli commercianti. Meloni strizza un occhiolino ai piccoli commercianti, pur mantenendo una linea prudente, vedremo cosa deciderà con l’Europa sul limite del pos. Ma non sono questi i temi più importanti, sapere se sono a 60, 40 o 20 come limite è solo un pezzettino piccolo della manovra che l'Europa sta guardando. Gli italiani sono scettici sull’innalzamento del contante e sulla critica sul pos, dicono ‘Io cinquemila euro non li ho mai avuti tutti insieme e voglio poter pagare con la carta’. Gli italiani vogliono poter pagare con il pos senza limiti, anche il caffè. Ci sono dei posti in Italia dove sei obbligato a pagare col pos, mi è capitato qui a Milano l’altro giorno”.

“Questa è la lettera della Bce”. Risolto il nodo contante? Così Donzelli sorprende Merlino

“Tu che hai detto? ‘Io sono meloniano’? Volevi pagare in contanti e ti sei appellato al governo di destra?” scherza Merlino con il sondaggista, che spiega: “Era un caffè, io ero pronto con le mie monetine, perché io il caffè lo pago in contanti, mi piace così. Però il caffè, al ristorante già pago col pos, le rare volte che ci vado. Gli italiani sono scettici sulla manovra, ma ci sono delle fette di italiani a cui Meloni tiene, come i commercianti, che talvolta sono meno scettici, non per questo sono evasori”. La padrona di casa la butta sempre sullo scherzo: “Vorrei sapere come compri la grappa… Col pos?”. Mannheimer si presta al consueto siparietto: “Col Pos assolutamente, ma adesso grazie a te me la regalano, sono sommerso di grappa”. “Se diventi un alcolista è colpa mia” si chiude lo show tra i due.