Stasera Italia, Buttafuoco sul Pos lascia Palombelli senza parole: "Puzzoni, evasori, schifosi"

La polemica sull'innalzamento del limite ai pagamenti con il Pos, che con la manovra è stato portato a 60 euro (da 30), è al centro del dibattito della puntata di Stasera Italia, in onda venerdì 2 dicembre, su Rete4. La conduttrice Barbara Palombelli passa la parola allo scrittore Pietrangelo Buttafuoco che senza mezzi termini dà il suo parere.



Manovra, obbligo del pos solo dai 60 euro di spesa



Ne parliamo con Pietrangelo Buttafuoco a #StaseraItalia pic.twitter.com/QMCeHV6DpN — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 2, 2022