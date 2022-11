Stasera Italia, Licia Ronzulli: una manovra dedicata a chi è in difficoltà

24 novembre 2022 a

Riflettori puntati sulla manovra di bilancio appena approva dal governo Meloni. Se n'è parlato durante la puntata di Stasera Italia del 24 novembre. In collegamento c'era Licia Ronzulli, esponente di Forza Italia già al centro delle polemiche ai tempi della formazione del governo Meloni. Alle domande di Barbara Palombelli, Ronzulli risponde mettendo in evidenza le qualità della manovra che punta tutto sugli aiuti alle classi economicamente più in difficoltà.

"Sono molto soddisfatta di questa manovra di bilancio considerate le condizioni in cui siamo"



Interviene @LiciaRonzulli a #StaseraItalia pic.twitter.com/feK3l5YBNQ — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 24, 2022

"E' una manovra di bilancio grande perché parliamo comunque di 35 miliardi di euro che non sono pochi - dice Licia Ronzulli - Sappiamo, però, che due terzi di questa manovra (cioè 21 miliardi) sono dedicati alla necessità di aiutare famiglie e imprese nel sostenere il caro bollette. Sul resto della manovra, quel terzo che manca, la maggioranza ha deciso di prendersi delle responsabilità, cercando di mantenere l'equilibrio e facendo la scelta politica di andare incontro a chi è più fragile e alle categorie più in difficoltà, cioè al ceto medio-basso. Per questo abbiamo indirizzato alcune voci di bilancio proprio a queste categorie. Lei mi chiede se Forza Italia è contentissima di questa manovra di bilancio? Io sono molto soddisfatta considerate le condizioni in cui siamo".