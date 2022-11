L'Aria che Tira, Friedman dà ragione a Meloni sul reddito di cittadinanza

22 novembre 2022 a

a

a

Per la prima volta nella sua vita Alan Friedman dà ragione a Giorgia Meloni. È lui stesso a restare sbalordito e a sottolineare la notizia al conduttore de L'Aria che Tira, David Parenzo. Durante il suo intervento in trasmissione, in onda martedì 22 novembre su La7, Friedman commenta la manovra di bilancio varata dal governo Meloni.



#lariachetira @AlanFriedmanit: "Per buonsenso, la Meloni ha fatto bene a seguire il sentiero molto stretto lasciato da Mario Draghi. Questa manovra copre soltanto per tre mesi alle famiglie e alle imprese per ristori e bollette" https://t.co/I2XCnKmQtr — La7 (@La7tv) November 22, 2022

Parenzo passa la parola a Friedman leggendo il tweet che il giornalista ha lanciato in mattinata. "Poca roba, un intervento sul Reddito di cittadinanza e qualche caramella elettorale". Un pensiero in linea con le idee di Friedman, da sempre critico nei confronti della destra e di Giorgia Meloni. "Io vedo due manovre, una mirata a mercati ed Europa, l'altra a chi ha votato per il governo. Per buonsenso, la Meloni ha fatto bene a seguire il sentiero molto stretto lasciato da Mario Draghi" spiega Friedman. "Oltre 20 miliardi sono per l'energia - ha continuato il giornalista - la mia critica qui è che avendo preso i 10 miliardi lasciati da Draghi per novembre e dicembre per tagliare le accise e aiutare famiglie e imprese sull'energia, purtroppo questa manovra ha un difetto molto importante: copre soltanto per tre mesi alle famiglie e alle imprese per ristori e bollette. Avrebbe dovuto fare almeno per sei mesi". Friedman ha poi provato a criticare Meloni sostenendo che non sia riuscita a realizzare tutte le promesse fatte in campagna elettorale: "Non c'è stata la grande flat tax promessa" attacca il giornalista che sorprendentemente poi ha affermato di essere d'accordo con Giorgia Meloni. "La cosa più radicale di questa manovra è la riduzione del Reddito di cittadinanza, in questo caso per la prima volta dico che sono d'accordo con Meloni, spero si possa tornare all'assistenza sociale" ha concluso Friedman.