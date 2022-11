Migranti e ong, "chi ha truccato le carte". Zanda accusa il governo: crisi pericolosa

Giada Oricchio 11 novembre 2022 a

“Italia-Francia: chi ha truccato le carte sulle navi Ong?”. È questo l’interrogativo a cui ha cercato di dare una risposta il talk “Otto e Mezzo” nella puntata di venerdì 11 novembre. La conduttrice Lilli Gruber ha interpellato Luigi Zanda: “Lo scambio di accuse tra Roma e Parigi sui migranti è andato avanti anche oggi. Chi ha truccato le carte in questo pasticcio?”. E il senatore Pd: “Non so chi le abbia truccate. Dico però che sono rimasto sorpreso dal fatto che la presidente del Consiglio abbia rilasciato una dichiarazione solo sulla base di agenzie di stampa italiane”.

Se Giorgia Meloni sarebbe stata precipitosa e poco diplomatica, il presidente francese Macron ha reagito in maniera sproporzionata perché a sua volta deve controllare un fronte interno molto caldo sull’immigrazione. Tutto va ricondotto a una situazione di pragmatismo (sulla pelle dei profughi): prevale la realpolitik e non la posizione identitaria. E Zanda lo ha detto chiaro e tondo: “Il punto è che una crisi diplomatica con la Francia è un fatto molto grave e pericoloso per l’Italia alla luce delle nostre difficoltà e in una situazione europea complicata per l’inflazione, la crisi economica, l’imminente revisione dei trattati e una guerra in corso”.

Il senatore ha bacchettato l’esecutivo e fatto una profezia: “Questo governo ha tre settimane di vita e ha già fatto tre o quattro gaffe molto serie in settori diversi, dal rave party ai decreti scritti male. È noto che Giorgia Meloni cerca di tenere la barra dritta, ma i due alleati (Lega e Forza Italia) non fanno altro che rovinarle il piatto tutti i giorni cercando di creare visibilità per i loro partiti – ha dichiarato -. Se non si mettono d’accordo il cammino del governo sarà molto difficile”. Tirata d’orecchie anche per il numero uno della Farnesina, Antonio Tajani: “Ha usato l’espressione la fermezza paga… beh non è frase da ministro degli Esteri” ha concluso l'esponente dem.