L'Aria che Tira, rivelazione di Lilin: che cosa c'è dietro la ritirata della Russia da Kherson

10 novembre 2022 a

a

a

L’Ucraina è avanzata di oltre 36 chilometri nella difesa russa in direzione di Kherson, riconquistando 1.381 chilometri quadrati e liberando oltre 41 insediamenti dal 1 ottobre. L’annunciata ritirata di Mosca da Kherson è quindi il risultato delle azioni delle forze ucraine che hanno distrutto le rotte logistiche della Russia, lasciando Mosca «senza altra opzione che fuggire». Tale notizia è commentata da Nicolai Lilin, scrittore russo, nel corso della puntata del 10 novembre de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, che approfondisce con il suo ospite le tematiche legate alla guerra tra Russia ed Ucraina: “Non è per niente una mossa pacifica, quella russa è una ritirata strategica, basta vedere il modo in cui si è ritirato l’esercito, anzi ritirandosi stanno facendo saltare in aria i ponti. Si tratta della trasformazione di questa regione in un terreno complicato per la gestione soprattutto militare, vengono - chiosa Lilin - minati i territori, come fanno tutti”.