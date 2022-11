Stasera Italia, Minzolini fa tremare l'Ue: “Problemi più grossi in vista dopo la guerra sui migranti”

10 novembre 2022 a

La guerra dei migranti tra Italia e Francia è al centro della puntata del 10 novembre di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Per parlare dell’argomento viene interpellato Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, che vede un futuro nero per l’Unione Europea dopo lo strappo tra Parigi e Roma: “Quello che di fatto non è accettabile rispetto ad una vicenda di questo tipo venga risposto facendo saltare un accordo. Se per caso noi andiamo avanti in questa maniera miniamo le basi della solidarietà nell’Unione Europea, rischiamo di creare un problema ancora più grosso. La Francia, rispetto agli impegni presi, aveva accettato solo 38 immigrati dell’accordo generale, non era nella condizione migliore per essere così attenta alle parole usate da noi. Penso che sia interesse di tutti che quando gli accordi vengono presi a Bruxelles debbano essere rispettati. Se si comincia così - avverte Minzolini - l’esempio francese potrebbe essere seguito da un altro Paese su un altro tema e i problemi inizierebbero a diventare sempre più grossi”.