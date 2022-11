Tagadà, Gumpel s'infuria con Sisto sui migranti: "Sono bugie!". E stacca il collegamento

09 novembre 2022 a

Lite in diretta tra il giornalista tedesco Udo Gumpel e il viceministro della Giustizia azzurro Francesco Paolo Sisto sul tema immigrazione. Gumpel si è infuriato talmente tanto che, dopo aver ripetutamente provato ad interrompere l'intervento di Sisto, ha detto "Non voglio ascoltare certe bugie!" staccando il collegamento e lasciando di stucco la conduttrice Tiziana Panella.



"Voglio chiarire un equivoco: qui non c'è nessuno non abbia a cuore, soprattutto in Forza Italia, la parola umanità e solidarietà. Questo vorrei che fosse chiaro a tutti perché altrimenti si crea un partito di coloro che sono per la solidarietà e gli altri sembrano contro. Capisco che Gumpel difenda la linea della Germania che è un paese sordo ad ogni richiamo. Lo capisco, difende le posizioni del suo paese contro un paese come l'Italia che fa da sacco da box in materia di immigrazione" spiega Sisto. "È assurdo pensare che l'Italia possa essere il luogo in cui tutta l'Europa riversa il problema dell'immigrazione, a tutto c'è un limite" esclama il viceministro. "Un viceministro che dice queste cose è insopportabile" dice il giornalista tedesco provando a replicare ma Panella prova a fare ordine lasciando la parola a Sisto per terminare l'intervento e promettendo a Gumpel di passargli parola. È così che il giornalista tedesco perde le staffe: "Vi ringrazio ma non voglio ascoltare queste bugie!" ha nuovamente esclamato Gumpel staccando il collegamento e lasciando di stucco Panella e Sisto.