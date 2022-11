Ong, Serracchiani attacca il governo Meloni: diluvio di polemiche contro la dem

09 novembre 2022 a

Cinguetta contro il governo Meloni e il caso migranti e finisce di nuovo sotto accusa sui social. La dem Debora Serracchiani scrive su Twitter: "234 persone della Ocean Viking andranno in Francia. La credibilità di un Paese si consuma così: passo dopo passo perdendo umanità. È questa la destra al governo. Si vanterà per aver respinto bambini fuggiti da fame, carestie, guerre". La polemica su Twitter esplode subito.

234 persone della #OceanViking andranno in Francia. La credibilità di un paese si consuma così: passo dopo passo perdendo umanità. È questa la destra al governo. Si vanterà per aver respinto bambini fuggiti da fame, carestie, guerre. pic.twitter.com/ElpQxsiJwc — Debora Serracchiani (@serracchiani) November 8, 2022

L'accusa al governo e la difesa delle ong costano alla dem una pioggia di critiche furiose alla parlamentare: "Le sue parole giustificano l'operato delle Ong. Organizzazioni non governative che hanno come destinazione per le loro navi solo le banchine dei porti italiani", scrive un utente. E ancora: "Mi guardi onorevole Serracchiani, le sembra che la Francia non possa accogliere una sola nave? Le sembra che a bordo ci siano bambini (generalmente di 90 kg di muscoli)? Le sembra normale legittimare gli scafisti e le ong che lucrano sugli esseri umani?".