Ilary Blasi con l'amico Edmondo Israilovici: "Dicono che stiamo insieme? Ecco la verità"

08 novembre 2022

Ilary Blasi si diverte a scherzare sui presunti flirt che i giornali di gossip continuano ad attribuirle dopo la separazione da Francesco Totti. In una serie di stories pubblicate dalla showgirl sul suo profilo Instagram, ecco l'ex compagna del capitano romanista che scherza con il suo amico Edmondo Israilovici. "Sulle copertine dei giornali scandalistici con il mio nuovo uomo Edmondo, detto Mondo. Hanno detto che tira un'aria di flirt. Secondo me tira un'ariaccia e basta", ha detto Ilary ridendo. Poi ha chiesto a Israilovici: "Dimmi la verità, adesso rimorchi di più?". E lui: "No, mi hai bruciato". La Blasi ha dunque spiegato: "Ci conosciamo da 15 anni, praticamente mi hai visto crescere... Sei molto più anziano di me". Infune un'altra battuta: "Comunque donne, Mondo è single, vi lascio il tag, approfittatene". E la serie si chiude con un selfie scattato insieme. Edmondo Israilovici è proprietario di un'agenzia immobiliare che opera tra Roma e Milano e avrebbe anche interessi in un'azienda che si occupa di fitness e benessere con sede a Sabaudia, la meta fissa estiva della famiglia Totti.