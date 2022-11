Cartabianca, Alessandro Orsini e il ringraziamento a sorpresa per Berlusconi: “Uno dei pochi…”

02 novembre 2022 a

a

a

Alessandro Orsini, professore di Sociologia del terrorismo internazionale, è stato tra gli ospiti della puntata del 1 novembre di Cartabianca, il talk show di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Con Orsini sono stati analizzati gli ultimi sviluppi della guerra tra Russia ed Ucraina e le parole “atomiche” di Dmitri Medvedev: “Il Cremlino continua a dire che potrebbero utilizzare l’arma nucleare se fossero in una situazione disperata perché non vogliono utilizzarla. È come se dicessero ‘evitiamo di arrivare a questo punto’. Ringrazio Silvio Berlusconi perché è uno dei pochi che sta facendo politica sull’Ucraina. Lui però ragiona da imprenditore ma purtroppo la guerra non si può fermare solo inviando denaro".

“Vuole andare da Putin”. Il piano di pace di Berlusconi svelato da Sgarbi

Nel corso della trasmissione sul tema del conflitto è intervenuto pure Maurizio Lupi, esponente del governo di centrodestra e leader di Noi Moderati: “Dobbiamo continuare con le sanzioni alla Russia, l’aiuto con le armi all’Ucraina e la diplomazia. L’obiettivo è la pace ma il primo obiettivo è il cessate il fuoco della Russia, basta con i droni kamikaze”.