Ministri Meloni, cosa ha scoperto Mughini su Laura Boldrini: "Da inorridire"

"Da quando l’ho avuta di fronte per la prima volta una ventina d’anni fa, che fosse una donna me ne ero accorto, ma non me ne importava più di tanto". In un articolo su Dagospia Giampiero Mughini racconta la prima volta a colloquio con l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni. e attacca duramente l'ex presidente della Camera Laura Boldrini rea di un'iniziativa molto discutibile: "Esiste a Montecitorio una sala delle Donne, ovvero una stanzuccia sulle cui pareti sono le foto delle donne arrivate ai vertici delle istituzioni politiche".

"Le foto di protagoniste quali la socialista Lina Merlin, la democristiana Tina Anselmi, l’italocomunista Nilde Iotti, la radicale Emma Bonino e adesso la nostra (è il presidente di tutti noi) Giorgia Meloni se ne stanno l’una accanto all’altra a tenersi compagnia. Da inorridire - ha esclamato Mughini - È del tutto ovvio che quei personaggi appartengono invece all’intera storia del nostro Paese e semmai alla storia di chi in questo Paese ha coperto cariche politiche di primo piano, la storia di cui fanno parte Alcide De Gasperi, Amintore Fanfani, Aldo Moro e suo tempo Benito Mussolini. È in quella sequenza che le loro foto vanno inserite".