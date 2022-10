In Onda, De Gregorio: "Governo Meloni vecchio". E Massimo Franco smentisce la conduttrice

22 ottobre 2022 a

"Non si può tornare indietro". Massimo Franco, ospite a "In Onda" sabato 22 ottobre commenta insieme con i conduttori Concita De Gregorio e David Parenzo il nuovo governo di centrodestra guidato dalla prima donna premier nella storia della Repubblica, Giorgia Meloni. De Gregorio aprendo la puntata esclama: "Questa nuova foto in realtà è una vecchia foto, sono tutti nomi che avevamo già in agenda". E costringe il suo ospite a smentirla.

Oggi la premier ha giurato insieme con i suoi 24 ministri. Domani ad attenderla un'altra giornata ricca di impegni ed emozioni. Alle 10.30, a Palazzo Chigi, andrà in scena la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne - col rito della campanella - con il premier uscente, Mario Draghi, rientrato da Bruxelles. E alle 12 si terrà la prima riunione del Consiglio dei Ministri nel corso della quale sarà nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, saranno attribuite le funzioni ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

"Dieci ministri erano nel Berlusconi IV, uno era nel precedente governo", insiste la conduttrice di La7. "Sono persone che hanno una loro notorietà, è un governo che sa di nuovo ma che è anche vecchio". Ma la risposta del suo ospite arriva forte e chiara: "Il fatto che ci sia Giorgia Meloni premier appanna tutto il vecchiume che c'è" ha spiegato il giornalista. "Il fatto che ci siano ministri che vengono soprattutto dalla destra e che abbiamo già visto avviene comunque nella scia di una vittoria netta del centrodestra a trazione Meloni"

"È la novità Meloni che cambia tutto e il fenomeno va studiato in modo nuovo" spiega l'editorialista del Corriere della Sera che parla di Meloni come una donna che "non è stata scelta, si è fatta da sola e si imposta agli uomini". Alla conduttrice smentita non resta che rimanere in silenzio.