Governo Meloni, Mentana stronca i detrattori di Fratelli d'Italia: "Straordinariamente nei tempi esatti"

"Straordinariamente nei tempi esatti". Siamo a "Diario Politico", lo speciale di TG La7 condotto da Enrico Mentana che commenta in diretta le convulse giornate politiche che precedono la formazione del governo. E tra un collegamento e l'altro con i suoi inviati che seguono le consultazioni in Quirinale, quando la linea torna allo studio, il direttore esclama: "Voglio ricordare che abbiamo votato lo scorso 25 settembre". Polemiche sì con qualche intoppo nella coalizione di centrodestra per trovare la quadra ma non c'è nessun ritardo.

In studio ci sono i giornalisti Franco Bechis e Alessandro De Angelis che concordano con Mentana. "Siamo nei tempi giusti, anzi straordinariamente esatti" precisa ancora il direttore. Domani la coalizione di centrodestra salirà al Colle unita per il faccia a faccia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Parlerà solo Giorgia Meloni" fanno sapere dagli alleati. Conto alla rovescia per la formazione del nuovo governo dopo il voto del 25 settembre scorso.