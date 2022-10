Cartabianca, Al Bano tira fuori la bolletta monstre. La reazione di Bianca Berlinguer

Alice Antico 19 ottobre 2022 a

Bollette alle stelle e la situazione sembra sempre più fuori controllo con gli italiani disperati. Tanto che, la pratica più diffusa nei talk di oggi, è proprio quella di mostrare le fatture davanti alle telecamere per documentare il folle rincaro. Alla lista dei "coraggiosi", martedì sera, si è aggiunto anche Al Bano, che intervenuto nel programma “Cartabianca” ha detto la sua anche sull’attuale situazione della guerra in Ucraina.

“Se mi aspettavo questa guerra? No. Se mi avessero detto che avrebbe mandato i carri armati, avrei risposto ‘assolutamente no’. Era l’uomo più occidentale della Russia. Ho cantato cinque volte per lui, quello di oggi è un altro Putin. Ha fatto cose gravi che non giustifico, dobbiamo subirle anche noi. Siamo all’ottavo mese di conflitto, mi auguro che al nono possa nascere la parola pace, ne abbiamo bisogno tutti”.

Poi la denuncia sul rincaro bollette. “La prima emergenza da affrontare è quella delle bollette - afferma il cantante - Il costo dell’energia elettrica nel periodo gennaio-agosto 2021 fu di 127 mila euro, mentre nello stesso periodo del 2022 è arrivato a 385 mila euro. Un aumento del 200 per cento, è uno sbalzo incredibile, inaccettabile. Questa è un’emergenza, la Caritas dice che la povertà sta aumentando in maniera esponenziale”.

Al Bano si è poi appellato al governo: “L’Italia è in ginocchio e di questo si deve prendere cura il nuovo governo, ma pure l’opposizione […] Insieme devono pensare al bene degli italiani. Si pensa più a fare lotta politica che a fare l’interesse del popolo italiano. Mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare. Mi auguro che non si facciano la guerra tra loro. Altrimenti a farne le spese sarebbe il popolo”.