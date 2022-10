Rula Jebreal, attacco d'odio contro l'elezione di La Russa presidente del Senato

13 ottobre 2022 a

Solo due senatori su 18 di Forza Italia hanno votato per Ignazio La Russa. Ma La Russa è stato eletto presidente del Senato con 19 voti non di destra. "Chi sono i complici di Meloni? I mercenari della politica, disposti a legittimare questi neo Fascisti, in cambio di nomine/commissioni?" La giornalista Rula Jebreal non si trattiene e sbotta contro il neo presidente del Senato.

I mercenari della politica, disposti a leggitmare questi neo Fascisti, in cambio di nomine/ commissioni? — Rula Jebreal (@rulajebreal) October 13, 2022

A fine giornata Meloni è chiarissima: "Non intendo fermarmi di fronte a questioni secondarie". La linea non cambia e la leader di Fratelli d'Italia tira dritto verso il traguardo indicato dal primo giorno post-elezioni. Per la premier in pectore serve un governo autorevole. "La senatrice Liliana Segre presiede la seduta del Senato: il presidente scelto da Meloni è La Russa, che disse che siamo eredi del duce. Segre fu vittima delle leggi razziali fasciste, che portarono allo sterminio della sua famiglia e di milioni di europei".