Governo Meloni, Lorenza Foschini: "Ho paura". Le parole della giornalista a Stasera Italia

“Giorgia Meloni prima donna presidente del Consiglio? Ho paura”. Lorenza Foschini, giornalista Rai, ospite di "Stasera Italia", ha esplicitato i suoi timori per il prossimo governo di centrodestra. La leader di Fratelli d’Italia è al lavoro sulla squadra di governo dal 25 settembre, giorno in cui ha vinto le elezioni. Le emergenze energetica ed economica richiedono figure all’altezza, ma ci sono criticità con gli alleati di Lega e Forza Italia. Entro una settimana la lista dei Ministri dovrà essere presentata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, salvo irreali sorprese, conferirà l’incarico di premier a Giorgia Meloni, mentre domani mattina saranno votati i presidenti di Camera e Senato (in pole, rispettivamente, Riccardo Molinari della Lega e Ignazio La Russa di FdI).

Ma i riflettori degli osservatori politici sono tutti puntati su Giorgia Meloni, prima donna della storia repubblicana d’Italia a entrare a Palazzo Chigi. Ebbene, Lorenza Foschini, durante l’ultima puntata del programma preserale di Rete4, ha detto: “Questa storia del primo premier donna non la sopporto. Si ripete che si è rotto il soffitto di cristallo, allora… da Golda Meir a Liz Truss di donne al governo ne abbiamo avuto in quantità. A me interessa che siano brave!”.

La giornalista ha ricordato che in Germania c’è stata Angela Merkel e non ci sono stati continui discorsi apologetici per la cancelliera, bisogna andare sul concreto: “Se la Meloni ha vinto le elezioni è anche per le battaglie che le hanno permesso di arrivare lì. A questo punto deve dimostrare di essere brava in un momento molto difficile”.

La conduttrice Barbara Palombelli le ha domandato se avesse pregiudizi e Foschini ha rivelato: “No, pregiudizi no, ho paura per i diritti civili, ho molta paura per il diritto all’aborto, per tutte le cose conquistate in questi anni. Comunque è arrivata lì e capiremo subito se è brava, dovrà dimostrarlo e vedremo”.