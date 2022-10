L'Aria che Tira, Elsa Fornero travolta dall'imprenditore disperato: raffica di insulti

07 ottobre 2022 a

Lo sfogo di uno dei tanti imprenditori messi in crisi dall'innalzamento dei prezzi dell'energia lascia di stucco Elsa Fornero. Durante la punta di L'Aria che Tira su La7, Myrta Merlino dà la parola a Tony Costalunga, titolare di un'officina. “Ci sono sempre state e ci saranno sempre speculazioni sulle materie prime - dice Costalunga - va da sé che noi come terzisti, nel momento in cui i materiali crescono, siamo costretti ad aumentare di conseguenza pur avendo il materiale in casa. Quando ho dato via tutta la roba che avevo a prezzo basso, la vado a ricomprare a prezzo alto e la rivendo a prezzo basso”.

Poi l'imprenditore alza i toni. “Queste cose sono da capire - ha aggiunto - non ci vuole uno scienziato, bisogna toccarle con mano, noi siamo in contatto con i costi e i conti siamo capaci a fare. Le cose non vanno, tra poco succederà il finimondo. Nel 2016 i cogli***cci dei nostri politici hanno comprato gas dalla Russia sapendo che aveva invaso la Crimea”.

L'ex ministro del Welfare Elsa Fornero, teoricamente esperta in materia, non sa che dire e rimane imbarazzata ad ascoltare lo sfogo dell'imprenditore.