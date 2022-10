Giorgia Meloni, la rivelazione di Purgatori in tv: "Qual è il grosso problema"

Giada Oricchio 06 ottobre 2022 a

“Giorgia Meloni ha un problema e mette le mani avanti”. La leader di Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni politiche del 25 settembre, ma sembra avere qualche difficoltà di troppo nell’assemblare la squadra di governo. A creare più di qualche incertezza sui nomi sono le richieste di Lega e Forza Italia, i principali alleati della coalizione di centrodestra.

Ieri c’è stato anche uno scontro a distanza tra Meloni e il premier uscente sugli obiettivi del Pnrr (raggiunti secondo Mario Draghi, non raggiunti secondo il numero uno di Fratelli d'Italia). Il giornalista Andrea Purgatori, in collegamento con il programma di LA7, Tagadà, giovedì 6 ottobre, ha dato la sua chiave di lettura del complicato momento politico: “Giorgia Meloni comincia ad avere la consapevolezza che quando guiderà l’esecutivo, visto che questa sembra essere la strada, si troverà a dover affrontare una serie di problemi enormi. Come abitualmente accade, il nuovo governo tende a dire che eredita una situazione pessima, non buona. Questa è la solita banalità”.

Il conduttore di “Atlantide” ha però aggiunto che il vero problema per Meloni è un altro: “Comincia a rendersi conto che molte promesse o aspirazioni che ha sostenuto in campagna elettorale non potranno essere mantenute a cominciare dalla prossima legge finanziaria. E questo è un problema grosso per un elettorato del centrodestra davanti al quale si è molto spesa”.

Dunque Meloni non sarebbe in grado di mantenere gli impegni precisi con cui ha convinto gli italiani: “Ritengo che tra i voti che ha preso ci sia una percentuale non indifferente di voto ‘contro’, quella che nel 2018 andò al M5s e se non mantiene quanto detto le cose si fanno complicate. Ecco perché comincia a dire che la situazione non va bene, che eredita cose fatte male, è un modo per mettere le mani avanti” ha concluso il giornalista.