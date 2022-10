L'ultima indiscrezione su Meghan Markle: "sociopatica e narcisista"

04 ottobre 2022 a

"Sociopatica e narcisista". Meghan Markle ancora nell'occhio del ciclone. Dagospia riprende un articolo di Leggo in cui prende la parola Katie Nicholl, esperta reale di Casa Windsor. La Nicholl non usa mezzi termini e parla della Markle come di una persona capricciosa e altezzosa. Gli episodi si riferiscono al periodo in cui viveva a corte dove sembra abbia fatto passare brutti momenti allo staff degli Windsor. Tra le indiscrezioni le continue mail che inviava all'alba e in cui pretendeva che tutti stessero ai suoi comodi. Per questo molti lavoratori dello staff reale sono stati sull'orlo di una crisi di nervi e spesso scoppiavano in lacrime.

Ma entriamo ora in altri dettagli. Secondo il racconto dell'esperta reale, in occasione del suo matrimonio col principe Harry, la duchessa avrebbe chiesto una tiara da abbinare al suo abito nuziale. La richiesta di Meghan, però, non è stata accontentata visti i rigidi protocolli di sicurezza da rispettare. Markle è andata su tutte le furie e così nacquero i primi contrasti perfino con la Regina Elisabetta. La Casa reale, insomma, si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa. E nel rapporto tra Meghan e Carlo III non sembra destinato a tornare il sereno.