Rula Jebreal punta ancora il dito su Meloni: “Causa dell'assalto razzista, islamofobo e misogino”

Non si ferma lo scontro a distanza tra Rula Jebreal e Giorgia Meloni. La giornalista è tornata alla carica nella querelle con la leader di Fratelli d’Italia, pubblicando sul proprio account Twitter una carrellata delle pagine dei giornali che hanno trattato il suo caso, accusando di aver subito attacchi esagerati: “Il giorno dopo che Meloni ha minacciato di farmi causa per un tweet, i media italiani hanno lanciato un assalto razzista, islamofobo e misogino. I facilitatori della coalizione di estrema destra sono forze moderate, che hanno normalizzato una coalizione essenzialmente xenofoba, razzista e autoritaria. Incitamento sfacciato”.

A finire nel mirino di Jebreal è in particolare Alessandro Sallusti per il suo editoriale apparso su Libero: “Conduce una sfacciata campagna di istigazione. La retorica della disumanizzazione/demonizzazione di estrema destra e le cospirazioni di sostituzione hanno già radicalizzato molti, incluso il loro candidato Luca Traini che ha sparato a sei persone di colore. Non inizia mai con l'uccisione, inizia con le parole”. Sallusti aveva definito un’infamata le dichiarazioni di Jebreal, aggiungendo poi che è “l’icona di quella spazzatura umana che è diventata la sinistra elitaria e spesso milionaria”.

The day after Meloni threatened to sue me over a tweet, media launched a racist, islamophobic, & misogynistic assault.

The enablers of the far-right coalition are moderate forces, who normalized an essentially xenophobic, racist, authoritarian coalition. Brazen incitement. pic.twitter.com/d0i4OPNmSM