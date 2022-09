Chi sarà il ministro dell'Economia, Friedman promuove il big: "Rassicura i mercati"

28 settembre 2022 a

Un endorsement inaspettato. Il giornalista Alan Friedman, nella puntata di Stasera Italia su Rete4 di mercoledì 28 settembre, discute sul toto nomi del nuovo governo a guida Giorgia Meloni, che riempiono da settimane le pagine dei giornali. E inaspettatamente, Alan Friedman, promuove il nome di Fabio Panetta al ministero dell'Economia che, secondo diversi retroscena, sarebbe la scelta di Meloni. Friedman lo approva perché rassicurerebbe i mercati ed è una persona competente.



"Se Fabio Panetta accettasse di fare il Ministro del Tesoro potrebbe essere rassicurante per i mercati"@alanfriedmanit a #StaseraItalia pic.twitter.com/Maxg8wnC7X — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 28, 2022

"Avendo seguito diverse elezioni italiane mi piace il momento del toto ministri perché è quasi un momento folkloristico della politica italiana durante il quale i giornali ogni giorno pubblicano nomi e foto. È un momento divertente. Però adesso in Italia c'è la crisi economica ed energetica, è tra i paesi a rischio di recessione. È molto serio il tema di chi farà il ministro dell'Economia" afferma Friedman. "Io direi che se Fabio Panetta della Banca Centrale Europea accettasse di fare il ministro del Tesoro potrebbe essere rassicurante per i mercati e potrebbe essere positivo anche perché si sa che c'è competenza. In questo momento però si legge sui giornali che non ne vuol sapere" conclude il giornalista.