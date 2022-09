Skin e gli insulti della vergogna a Meloni: “Erede di Mussolini, destra fascista e razzista”

23 settembre 2022 a

Skin, cantante e leader della band londinese Skunk Anansie, si inserisce a gamba tesa nel dibattito sulle elezioni del 25 settembre. La musicista britannica ha usato parole pesantissime nei confronti di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, pubblicando una sua foto su Instagram e sparando a zero sulla favorita del voto: “Mi rattrista vedere la mia amata Italia sprofondare verso il fascismo per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. Questa è Georga Meloni, che potrebbe diventare il prossimo presidente del Consiglio italiano, il suo partito discende da Benito Mussolini e demonizza profughi e immigrati. Stessa vecchia me**a, stessa vecchia agenda di destra fascista e razzista. I neri e i mulatti non hanno alcun potere in Italia, ma vengono incolpati per tutto quello che l’élite italiana rovina continuamente”. A Skin - che ha usato tre faccine a corredo delle parole del post, una arrabbiata e due del vomito - non va proprio giù la possibile vittoria del centrodestra alle urne.