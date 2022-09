Harry e William, "pace lontana". Ecco cosa si sono detti i fratelli

Alice Antico 23 settembre 2022 a

A pochi giorni di distanza dall’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II, si passano in rassegna le immagini e i momenti più importanti della celebrazione che ha coinvolto tutto il mondo.

William e Harry hanno camminato insieme dietro la bara della Regina, in corteo da Buckingham Palace alla Westminster Hall. È la seconda volta che i due fratelli, figli di Carlo III, sono apparsi in pubblico uniti dopo la morte della sovrana. Una scelta non scontata dopo le tensioni scaturite dalla scelta di Harry e della moglie Meghan di rinunciare allo status reale e trasferirsi in California, ma in qualche modo anticipata dal primo discorso di Carlo III alla nazione in cui si era rivolto “con amore” ai figli. Vedere i due principi sfilare dietro al feretro dell'amata nonna, una delle persone che fu loro più vicina dopo la morte della madre, ha ricordato a tutti le immagini di Harry e William, ragazzini dietro alla bara di Diana, insieme al padre e al nonno, Filippo di Edimburgo. Un'immagine che toccò il cuore di tutti.

Questa volta i due fratelli non indossano però lo stesso abito scuro. William, principe di Galles e erede al trono, porta l'uniforme della Royal Air Force, come il padre. Mentre Harry, come anche Andrea, fratello di Carlo, è in abiti civili. I due, per ragioni diverse non svolgono più compiti di rappresentanza senior della dinastia.

Nell’analizzare i momenti salienti del funerale di Elisabetta II, non è passato inosservato il botta e risposta tra i due fratelli Harry e William: il loro labiale è stato, infatti, a lungo indagato. Cosa si saranno detti?

Nel momento in cui Harry e William, insieme alle consorti Meghan e Kate, sono giunti all’interno dell’Abbazia di Westminster per la funzione, hanno preso posto allo stesso banco. Insieme a loro anche i Principi George e Charlotte, figli dei Duchi di Cambridge e di Cornovaglia. Poco prima di accomodarsi, però, Harry ha detto qualcosa al fratello William e quello scambio di battute ha scatenato i più curiosi. È stato l’esperto lettore del labiale Jacqui Press a svelare l’arcano parlando con il Daily Mail. Secondo lui, Harry avrebbe chiesto al fratello: “Dobbiamo passare per primi?”. A quel punto William, facendo un cenno col capo alla moglie Kate, avrebbe replicato: “Fallo passare prima”.