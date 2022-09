In Onda, Luca Bottura ridicolizza Letta: "Dica qualcosa di sinistra". E in studio ridono tutti

18 settembre 2022 a

Nello studio di "In Onda" domenica 18 settembre c'è il segretario del Pd Enrico Letta. Dopo aver risposto alle domande di Concita De Gregorio e David Parenzo i conduttori lasciano la parola al collega Luca Bottura che fa a pezzi il leader dem. "Mi ha colpito che Letta - esordice il giornalista - per l'ennesima volta, si sia riferito molto a quello che dicono Salvini e la Meloni. Ma questa è la destra italiana e la conosciamo - spiega - La Meloni ha il grande vantaggio di non essere stata al governo e lo sta sfruttando, il Pd è la pallina anti-stress dei populisti come sempre". Il conduttore radiofonico è un vulcano che erutta contro la sinistra che ha portato avanti una campagna elettorale parlando solo degli autogol degli avversari. "La cosa che però mi è poco chiara - sottolinea Bottura - da potenziale elettore di centrosinistra è invece quale sia il punto sul quale Letta si propone di governare il Paese. E anzi tenterei di fare come fanno a Rete 4 con Salvini, quando fanno la domanda a piacere, vorrei chiedere a Letta di dire qualcosa di sinistra o anche non di sinistra, di identitario. Letta dica qualcosa" insiste il giornalista mentre in studio i conduttori David Parenzo e Concita De Gregorio scoppiano a ridere. E pure l'intervistato non riesce a trattenersi. Il giornalista infine affonda il dito nella piaga del segretario dem e lo inchioda: "Prometta allora che non farà nessuna alleanza con il governo di centrodestra, qualora vincesse, nemmeno se il presidente Mattarella decidesse di scendere dal Quirinale con il baldacchino trasportato da schiavi assunti con il contratto Job Act".