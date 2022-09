Otto e mezzo, la nemesi di De Benedetti, ora gli tocca tifare Berlusconi: "Si sfilerà da Meloni e Salvini"

05 settembre 2022 a

La nemesi di Carlo De Benedetti va in scena nella puntata di lunedì 5 settembre di Otto e mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7. All'ingegnere, editore di Domani ed ex patron di Repubblica, ora tocca "tifare" per l'arcinemico Silvio Berlusconi. “Sono un esperto" del presidente di Forza Italia, ha detto De Benedetti, “e sono sicuro che Berlusconi si sfilerà dal centrodestra" dopo le elezioni del 25 settembre "perché a fare il paggetto" di Giorgia Meloni "non ce lo vedo". "D’altronde le posizioni" tra Matteo Salvini, Meloni e Berlusconi "sono all’opposto", è la previsione, o più che altro l'auspicio, di De Benedetti.

Nel corso dell'intervista in cui ha lanciato stoccate a Enrico Letta (voterò Pd ma ha sbagliato non alleandosi con i 5 Stelle), De Benedetti usa un lessico destinato a far discutere per attaccare la leader di FdI: Meloni "oggi sembra una scolaretta", ma è solo un "incipriamento". Sibilline, poi, le altre uscite su cosa potrebbe succedere dopo l'esito del voto: "Non penso che Draghi farà da suggeritore" a Meloni, "garante o patrono, come qualcuno ha scritto. Draghi è una persona seria". Ma soprattutto quella che tira in ballo il presiedente della Repubblica: "Mattarella terrà in carreggiata l’Italia, rispettando al 100% la Costituzione italiana".